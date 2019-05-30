الجبير: تهدئة الوضع في المنطقة مرهونة بتصرفات إيران

قال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، إن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع إيران، مبينًا أن تهدئة الوضع في المنطقة، مرهونة بتصرفات طهران.

ووصف الجبير، في تصريح لشبكة ”بي بي سي“، الوضع الحالي للمنطقة بـ ”الحساس للغاية“، مضيفًا أن على إيران أن تقدم على خطوات من شأنها إظهار رغبتها في تهدئة الأوضاع.

وقال إن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإنه من المضحك رفض طهران لهذه الاتهامات.

وردًا على سؤال حول احتمال شن السعودية هجومًا على إيران، قال الجبير: ”هذا ليس صحيحًا، فالحرب تضر بالمنطقة كلها، والسعودية أكدت مرارًا أنها لا ترغب في خوض حرب ضد إيران، لكن الآن الكرة في ملعب الإيرانيين“.

وأردف قائلًا: ”طهران تهرب الأسلحة وتدعم العناصر الإرهابية، وهذا ليس كلامنا، بل نتاج لعمل المحققين الدوليين، الذين اكتشفوا حقائق التصرفات الإيرانية“.