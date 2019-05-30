السعودية هند القحطاني تجاهر بإفطارها في رمضان لـ ”أسباب شرعية“ (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، غضب متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها تظهر فيه وهي تتناول كوبًا من القهوة، في نهار رمضان، معلنة إفطارها لأسباب شرعية.

وقالت هند في الفيديو المتداول: ”وين المشكلة، أنا مفطرة اليوم وغدًا وبعده وبعده لأسباب شرعية، وكثيرات مثلي، ولكن أنتم تحبون النفاق الاجتماعي“، في إشارة إلى أنها في أيام الدورة الشهرية.

وأضافت: ”هذا شرع الله، أي امرأة طبيعية تفطر في رمضان لأسباب شرعية، ليش نخبي، عااادي، اليوم أنا مفطرة وبكرة وبعده واللي يليه 4 أو 5 أيام“.

يذكر أن هند القحطاني مُعلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انفصالها عن زوجها.