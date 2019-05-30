الشاعر السعودي عادل اللباد: عشت في إيران 3 أعوام وهذه قصتي مع التشيع

روى الشاعر السعودي عادل اللباد، تجربته مع التشيع وكيف انضم للتنظيمات الإيرانية المسلحة.

وقال اللباد خلال استضافته ببرنامج ‎“الليوان“ على قناة ”روتانا خليجية“: ”تجربتي التي وصفتها بالمريرة اتسمت بالضيم وغياب الحقائق“.

وأوضح الشاعر السعودي أنه عاش في ‎إيران 3 سنوات واكتشف أن هناك عالمًا فيه تضخيم للذات، وخدعوا بشعار الأممية الذي يدغدغ النفوس، ومفهوم القتال لأجل المستضعفين“.

وأشار إلى أن ”الإقناع كان بالسلاح ويأتي بالتدرج، وفي الشهر الثالث كانوا يرفعون شعار الآية القرآنية“.

وتحدث اللباد عن أساليب ما سمّاها ”الحركة الرسالية في غسل الأدمغة وزرع الولاء في نفوس الشباب، من خلال الاعتماد على أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم“.

وتابع: ”كنت معترضًا داخليًّا على توجيهنا للمعسكرات بدلًا من الحوزة، لكن الشعارات خدرتنا وغيرت القناعات التي بداخلنا، وخاطبت القنبلة الذرية المزروعة في نفوسنا“، على حد تعبيره.

وكان اللباد أحد داعمي الحراك الشيعي بالقطيف، واعتُقل على أثره، ودعم التجمعات التي نتج عنها قتل عددٍ من رجال الأمن قبل سنوات.