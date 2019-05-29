السعودية تدعو لمجابهة الهجمات على منشآت النفط بـ“حزم“

قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، الأربعاء، إن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها ”بكل قوة وحزم“، وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها.

وأضاف العساف أثناء اجتماع وزراء الخارجية، قبل قمتين طارئتين خليجية وعربية، لبحث الهجمات: ”نؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات المتطرفة والإرهابية“.

وكان العساف يشير إلى هجوم على ناقلات نفطية قبالة الإمارات هذا الشهر، وإلى هجمات بطائرات مسيرة ملغومة، بعد ذلك بيومين، على محطات لضخ النفط في السعودية.

واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن الهجمات بالطائرات المسيرة، فيما نفت إيران تورطها في ذلك.