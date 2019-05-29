العساف: السعودية تدعم المجلس العسكري بالسودان وخطواته لإرساء الاستقرار

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، يوم الأربعاء، إن الرياض تدعم المجلس العسكري بالسودان والخطوات التي اتخذها لإرساء الاستقرار في البلاد.
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قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، يوم الأربعاء، إن الرياض تدعم المجلس العسكري بالسودان والخطوات التي اتخذها لإرساء الاستقرار في البلاد.
المصدر: رويترز
قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، يوم الأربعاء، إن الرياض تدعم المجلس العسكري بالسودان والخطوات التي اتخذها لإرساء الاستقرار في البلاد.