العساف: السعودية تدعم المجلس العسكري بالسودان وخطواته لإرساء الاستقرار

العساف: السعودية تدعم المجلس العسكري بالسودان وخطواته لإرساء الاستقرار

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، يوم الأربعاء، إن الرياض تدعم المجلس العسكري بالسودان والخطوات التي اتخذها لإرساء الاستقرار في البلاد.

 

 

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