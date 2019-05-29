ضابط سعودي كبير يرفض مبلغ 13 مليون دولار دية لابنه القتيل

عفا ضابط سعودي كبير عن قاتل ابنه قبيل تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) بحقه، مستجيبًا لوجاهة قادها وزير ورجال دين وشيوخ قبائل، بعد أن رفض العفو مقابل دية بلغت 50 مليون ريال (أكثر من 13 مليون دولار).

وقال أفراد من قبيلة اللواء خالد محمد الصادر الخمعلي العنزي، إنه تنازل عن القصاص من القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة ابنه فارس، بعد وجاهة قادها وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، وعدد من شيوخ القبائل والوجهاء.

(وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ )

تنازل اللواء / خالد بن محمد الصادر الخمعلي عن قاتل ابنه

عبدالله عايض القحطاني

ولوجه الله تعالى

وعوضك الله خيرا ابا ثامر …

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.#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي pic.twitter.com/X29dVVXD0U — ملتقى عنزة الرسمي (@mltqa_al3nzh) May 28, 2019

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللواء العنزي تلقى عروضًا بأكثر من 50 مليون ريال من أجل التنازل عن القصاص، إلا أنه رفض ذلك، قبل أن يستجيب لوجاهة جديدة قادها وزير الحرس الوطني.

ووجد إعلان التنازل عن القصاص الذي صدر فيه صك يستوجب التنفيذ، ترحيبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادة بوالد القتيل الذي عفا دون مقابل.

#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي. بيض الله وجهك يابو ثامر الله يعوضك خير ويكتب اجرك في هذا الشهر الفضيل .

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(( والتنازل بدون اي ضغوطات ولا جاهيات ، تنازل عن قناعه شخصيه ، نسأل الله ان تكون في ميزان حسناته )) pic.twitter.com/DqhCQpIrq4 — ???? العنزيه ???? (@Nood1555) May 29, 2019

#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل ثم شفاعة سمو وزير الحرس الوطني الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من شيوخ القبائل والوجهاء شكراً ابا ثامر بإسم جميع ابناء الوطن????????

دمت بخير pic.twitter.com/43JWNfCPZX — سلمان فراج العنزي (@sfenazi1985) May 28, 2019

كما استغل الكثير من السعوديين عفو اللواء العنزي عن قاتل ابنه دون دية، لانتقاد ارتفاع مبالغ الدية التي يطلبها ذوو القتلى، والتي تصل لعشرات الملايين.

تريليون شُكراً ودعوة في هالأيام الفضيلة ماتكفيكم سعادة اللواء وجه السعد والخير ،، سعدتم دنياً وآخرة ،، وشتّان بين هذا العفو والصفح الخالص لوجه الله والعفو المشروط بعشرات الملايين والتي أوقعت الكثير في حرج وكم أصبح تجميعها صعباً عسير،! #شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي pic.twitter.com/x7z2tzY2mA — محمد العنزي،، (@abubader2133) May 29, 2019

أبناء منطقة حائل فخورون بك يا سعادة اللواء خالد المحمد الصادر . والطيب من عائلة الصادر والخماعل بصفة عامة شيء طبيعي . وعسا الله يطول بعمرك على الطاعة والعز والمعزة ، ويرحم ولدك يا رب

????????????????#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي — ابو محمد الشقردي (@huHGABwzNOhA4dC) May 29, 2019

وتحكم السعودية بالإعدام (القصاص) على المدانين بجرائم القتل وتهريب المخدرات والإرهاب والسحر والشعوذة.

وعادة ما تنجح وجاهات يقودها أمراء ورجال دين وشيوخ قبائل في إقناع ذوي القتلى بالعفو عن القاتل الذي يواجه مصير الإعدام، سواء مقابل دية أو من دونها، فيما تنتهي حالات أخرى بتمسكهم بتنفيذ الإعدام الذي ينفذ في ساحة عامة يحضرها ذوو القتيل.