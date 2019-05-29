رمضان بعيون سعودية.. صور مذهلة توثق يوميات الشهر الفضيل في المملكة‎

وثق عدد كبير من عشاق التقاط الصور الهواة والمحترفين، في السعودية، خلال شهر رمضان الحالي، عدداً كبيراً من تفاصيل الشهر الفضيل بصور مذهلة وجدت طريقها للتداول اللافت في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضرت مشاهد الإفطار الجماعي الخيري الذي يُقام في مختلف مناطق المملكة، ويوميات زوار الحرمين الشريفين، في العدد الأكبر من الصور، بجانب مشاهد أخرى للأسواق ومرتاديها ولحظات ما قبل الإفطار وبعده.
وينشر ”إرم نيوز“ عددا من أبرز الصور التي نالت إعجاباً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.
والبداية من المصور السعودي المحترف، عمار الأمير الذي وثق تفاصيل الشهر الفضيل في مدينة مكة المكرمة في شقين، الأول لحياة الشارع في مكة مكرمة، والثاني ليوميات المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.
سلسلة صور حياة الشارع في #مكة_المكرمة
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.#مكه #رمضان #عمار_الأمير #makkah #mecca #ammar_alamir #ramadan #saudi pic.twitter.com/Kxl0PKurfW
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 25, 2019
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 25, 2019
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 25, 2019
مكة المكرمة | شارع ابراهيم الخليل،
١٣ رمضان ١٤٤٠هـ
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.#عمار_الأمير #مكه #المسفلة #رمضان #مكة_المكرمة #makkah #mecca #ammar_alamir #ramadan pic.twitter.com/MzGfzBR2rE
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 19, 2019
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 25, 2019
اللهم صيباً نافعاً
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امطار مكة ٢٠رمضان ١٤٤٠هـ #الحرم #عمار_الأمير #مكة #رمضان #المسجد_الحرام #امطار_مكه #makkah #mecca #ammar_alamir #ramadan pic.twitter.com/rwWlOhBwAL
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 25, 2019
لحظات ماقبل الإفطار | الحرم المكي .
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.#الحرم #المسجد_الحرام #عمار_الأمير #مكة #مكة_المكرمة #رمضان #المسجد_الحرام #makkah #mecca #ammar_alamir #ramadan pic.twitter.com/ddQD2ofY2q
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 23, 2019
تجمّعت الرحمات .. مكاناً وزماناً .. ????☔️
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.#مكة #الحرم #رمضان #عمار_الأمير #makkah #mecca #ammar_alamir #ramadan #المسجد_الحرام pic.twitter.com/XFl5yXsCSX
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 23, 2019
رمضان يجمعنا
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.#مكه #رمضان #مكه_المكرمه #عمار_الأمير pic.twitter.com/sLd097MdXQ
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 11, 2019
أجواء رمضان ( شيخ السوبيا بشارع المنصور)
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.#مكة #عمار_الأمير #رمضان #٣رمضان #حارات_مكه #makkah #ammar_alamir #ramadan #shotoniphone #everydaysaudi pic.twitter.com/4xAon4Haf9
— Ammar alamir (@ammar_alamir) May 8, 2019
ولم يبتعد المصور المحترف، محمد البستاني، عن زميله الأمير، إذ حضرت المدينة المقدسة وحرمها الشريف ويوميات سكانها، في غالبية الصور التي التقطها الشاب في رمضان.
اختلفت الألوان .. وتنوعت اللهجات
والمقصد واحد..
اللهم رضاك والجنة
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.#مكة_المكرمة #شهر_رمضان_1440 #محمد_البستاني #Makkah #malbustani pic.twitter.com/9CnawPylTf
— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) May 25, 2019
— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) May 25, 2019
حَرَمًا آمِنًا
.#مكة_المكرمة #شهر_رمضان_1440 #محمد_البستاني #Makkah #malbustani pic.twitter.com/rD4OBbeTU0
— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) May 24, 2019
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
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شروق الشمس من جامع السيدة عائشة رضي الله عنها جامع ( التنعيم ) في مكة المكرمة
.#مكة_المكرمة #شهر_رمضان_1440 #محمد_البستاني #Makkah #malbustani pic.twitter.com/tgP9hHkpvx
— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) May 24, 2019
المسجد الحرم من أعلى منارة برج الساعة
.#مكة_المكرمة #شهر_رمضان_1440 #محمد_البستاني #Makkah #malbustani pic.twitter.com/iqFZEB1oo8
— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) May 18, 2019
— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) May 14, 2019
وتنوعت أماكن وأوقات أخرى التقطها مصورون سعوديون آخرون برزوا في السنوات الماضية وشكلوا ما يشبه فريق تصوير محترف نقل للعالم السعودية عن طريق صور فاز كثير من ملتقطيها بجوائز عالمية.
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صورة من أقرب الصور إلى قلبي حاولت كثير أن أكتب شي يحكي عنها ، ويضيف جمالية أكبر ولكن سأضعها بين يديكم ، لكتابة مشاعركم عليها ❤️#رمضان #Ramadan pic.twitter.com/A0vCF8fguO
— عبدالله الشثري (@1ALShathri) May 22, 2019
وَمَنِ الَّذِي أَدْعُو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ
إِنْ كَانَ فَضْلُكَ عَنْ فَقِيرِكَ يُمْنَعُ pic.twitter.com/DMlF9ngG9m
— Emad Alhusayni عماد الحسيني (@EmadPhoto) May 22, 2019
مع الله .. يتجدد الأمل ويتبدد اليأس
مع الله .. سعادة لا تعادلها سعادة ♥
#كل_لحظة_وأنتم_بخير@SambaBank pic.twitter.com/sIARgfIm7g
— عبدالله الشثري (@1ALShathri) May 22, 2019
إلا صلاتي ❤️
"بائع في منطقة البلد التاريخية يؤدي صلاته من داخل محله"
#كل_لحظة_وانتم_بخیر@SambaBank pic.twitter.com/js18UpfcNy
— عبدالله الشثري (@1ALShathri) May 19, 2019
وثبت الأجر إن شاء الله. #رمضان pic.twitter.com/aQLzuHRaHX
— يوسف بجّاش (@youssef_bajjash) May 12, 2019
سفرة الإفطار، من المشاهد الجميلة في رمضان .. دبي/ منطقة السطوة pic.twitter.com/W09x6Gz56k
— خـالد الحمادي (@khd_uae) May 25, 2019