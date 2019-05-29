رمضان بعيون سعودية.. صور مذهلة توثق يوميات الشهر الفضيل في المملكة‎

وثق عدد كبير من عشاق التقاط الصور الهواة والمحترفين، في السعودية، خلال شهر رمضان الحالي، عدداً كبيراً من تفاصيل الشهر الفضيل بصور مذهلة وجدت طريقها للتداول اللافت في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضرت مشاهد الإفطار الجماعي الخيري الذي يُقام في مختلف مناطق المملكة، ويوميات زوار الحرمين الشريفين، في العدد الأكبر من الصور، بجانب مشاهد أخرى للأسواق ومرتاديها ولحظات ما قبل الإفطار وبعده.

وينشر ”إرم نيوز“ عددا من أبرز الصور التي نالت إعجاباً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

والبداية من المصور السعودي المحترف، عمار الأمير الذي وثق تفاصيل الشهر الفضيل في مدينة مكة المكرمة في شقين، الأول لحياة الشارع في مكة مكرمة، والثاني ليوميات المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.

ولم يبتعد المصور المحترف، محمد البستاني، عن زميله الأمير، إذ حضرت المدينة المقدسة وحرمها الشريف ويوميات سكانها، في غالبية الصور التي التقطها الشاب في رمضان.

وتنوعت أماكن وأوقات أخرى التقطها مصورون سعوديون آخرون برزوا في السنوات الماضية وشكلوا ما يشبه فريق تصوير محترف نقل للعالم السعودية عن طريق صور فاز كثير من ملتقطيها بجوائز عالمية.

. صورة من أقرب الصور إلى قلبي حاولت كثير أن أكتب شي يحكي عنها ، ويضيف جمالية أكبر ولكن سأضعها بين يديكم ، لكتابة مشاعركم عليها ❤️#رمضان #Ramadan pic.twitter.com/A0vCF8fguO — عبدالله الشثري (@1ALShathri) May 22, 2019

مع الله .. يتجدد الأمل ويتبدد اليأس

مع الله .. سعادة لا تعادلها سعادة ♥ #كل_لحظة_وأنتم_بخير@SambaBank pic.twitter.com/sIARgfIm7g — عبدالله الشثري (@1ALShathri) May 22, 2019

إلا صلاتي ❤️

"بائع في منطقة البلد التاريخية يؤدي صلاته من داخل محله"

#كل_لحظة_وانتم_بخیر@SambaBank pic.twitter.com/js18UpfcNy — عبدالله الشثري (@1ALShathri) May 19, 2019