تأكيدًا لتقرير ”إرم نيوز“.. التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية بجازان (صور)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت مطار الملك عبد الله في مدينة جازان الحدودية مع اليمن.

#عاجل_واس

قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.https://t.co/zSOwsnAmMT#واس pic.twitter.com/FPHIoIH6le — واس (@spagov) May 26, 2019

وأكد المالكي في بيان أنه ”في تمام الساعة السابعة وأربع عشرة دقيقة من صباح اليوم، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطارالملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية“.

وأوضح أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضًا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظًا“.

وكان تقرير لـ ”إرم نيوز“ قد أكد صباح اليوم أن الدفاعات الجوية في مدينة جازان تصدت للمحاولة الحوثية.