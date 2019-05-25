بالفيديو.. الداعية السعودي عادل الكلباني يثير الجدل بحديث عن النساء

أثار إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتبر كثير من المدونين السعوديين والعرب أحد أحاديثه الدينية في شهر رمضان مسيئًا للنساء.

وكان الكلباني يتحدث عن طريقة تعامل النبي محمد صلَّى الله عليه وسلم مع أهل بيته، قبل أن يختتم حديثه بالقول ”إن الحريم وإن كن صحابيات جليلات عظيمات كريمات.. الحرمة تظل حرمة“.

وأضاف الكلباني، الذي كان يتحدث في برنامجه التلفزيوني الرمضاني ”مع الكلباني“ على قناة ”إس بي سي“ الحكومية، ”كما قال عليه الصلاة والسلام.. المرأة خلقت من ضلع أعوج، فهي فيها عِوج، مهما كانت يظل فيها عوج حتى لو كانت أتقى الأتقياء“.

النبي ﷺ في خدمة اهله وحياته الزوجية طبيعية جداً

الكلباني : " الحرمه تظل حرمه "#مع_الكلباني#رمضان_عندنا https://t.co/1EWCJOqSLt pic.twitter.com/nCHBdjRj9Z — SBC channel (@SBC_Channel) May 22, 2019

ووجد حديث الكلباني ردود فعل واسعة، غالبيتها انتقدت حديثه الذي تم اقتطاعه من باقي مقطع الفيديو، ليجد تداولًا لافتًا واتهامًا بالإساءة للنساء.

وقال الكاتب والصحفي السعودي خالد الصالح، في تعليق على حديث الكلباني ”ياخي صدق والله ياليتك راقد أنت وقناتك، ما أدري كيف هذي الناس تقبل تحشر نفسها بالحديث في كل التخصصات، حتى وصلوا للتهريج والتسطيح السخيف. اشغل نفسك بتدبر القرآن وفهمه الله يشغلك بنفسك“.

ياخي صدق والله ياليتك راقد انت وقناتك

ما أدري كيف هذي الناس تقبل تحشر نفسها بالحديث في كل التخصصات، حتى وصلوا للتهريج والتسطيح السخيف. اشغل نفسك بتدبر القرآن وفهمه الله يشغلك بنفسك. pic.twitter.com/CLgKFPKhQC — خالد الصالح (@Khaled_RJ) May 24, 2019

وعلقت الأكاديمية والناشطة السعودية، سعاد الشمري، على حديث الكلباني بالقول ”الأعوج يبقى طول عمره أعوج، مهما حاول يتعدل مع المرحلة، بس يقول كلمتين يكشف سوءته“.

الأعوج يبقى طول عمره اعوج

مهما حاول يتعدل مع المرحله

بس يقول كلمتين يكشف سؤته https://t.co/ttIpTz2SKy — سعاد الشمري (@SouadALshammary) May 24, 2019

وكتب مغرد يدعى ”سراج الغامدي“ تعليقًا قصيرًا وناقدًا للداعية الكلباني قال فيه ”اللهم أصلح العوج الذي في العقول“.

اللهم اصلح العوج الذي في العقول .. https://t.co/CEQcMFOjL9 — سراج الغامدي (@SerajAlghamdi) May 23, 2019

ولم يرد الداعية الكلباني على تلك الانتقادات، لكنه نشر تغريدة تدعم رأيه المثير للجدل ذاته، وقال ”استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري“.

وأضاف في تغريدته ”إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، كسرتها وكسرها طلاقها. مسلم“.

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري

إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، كسرتها وكسرها طلاقها. مسلم. — عادل الكلباني (@abuabdelelah) May 24, 2019

وقلما يغيب اسم الكلباني عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كضيف أو محل جدل بسبب بعض الآراء أو التصرفات، مثل مشاركته العام الماضي في بطولة للعبة ”البلوت“ نظمتها هيئة الرياضة ويصنفها بعض الدعاة على أنها نوع من القمار وليست مجرد لعبة شعبية.

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن بحي أشبيلية في شمال شرق مدينة الرياض حاليًا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع ”الملك خالد بن عبدالعزيز“ لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقًا للحرم المكي، فيما يواصل نشر مقالات رأي دورية في صحيفة ”الرياض“.