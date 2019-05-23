السعودية تعترض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون على مطار نجران

المصدر: ا ف ب

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على مطار نجران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي في بيان: ”تم اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا“.

وحذر المالكي الحوثيين من ”مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين“ مؤكدا أن ”استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة“.