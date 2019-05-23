بعد ”سند الزواج“.. السعودية تستعد لإطلاق برنامج ”سند الإسكان“

قال بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن البرنامج الخيري الذي يحمل اسم الأمير الشاب، سيطلق قريبًا مبادرة لتوفير منازل للشباب السعوديين تحت اسم ”سند الإسكان“.

وكان العساكر يتحدث في برنامج ”الليوان“ الحواري عن برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري الذي تم إطلاقه العام الماضي، عندما كشف عن قرب إطلاق مبادرة ”سند الإسكان“ كثاني مبادرة للبرنامج بعد مبادرة ”سند الزواج“.

وقال العساكر، إن المبادرة الجديدة سيتم إطلاقها قريبًا بعد إنهاء باقي الترتيبات، على أن يعقبها مبادرات أخرى مثل ”سند التعليم“ و ”سند الصحة“ دون أن يحدد تواريخ لتلك البرامج أو طريقة وحجم الدعم الذي ستقدمه.

كما قال العساكر، إن عدد المستفيدين من مبادرات برنامج ”سند محمد بن سلمان“ المقبلة سيكون كبيرًا كما هي حال المستفيدين من مبادرة ”سند الزواج“.

وسلمت مبادرة ”سند الزواج“ دفعتين نقديتين في نيسان/ أبريل الماضي ومايو/ أيار الجاري لـ7800 مستفيد، بمعدل 20 ألف ريال لكل شخص، وتستعد لتسليم دفعات أخرى من المسجلين والمحققين لشروط الدعم.

ويعرف الموقع الإلكتروني لـ ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنه ”برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.

من جانب آخر، كشف بدر العساكر تفاصيل جديدة حول الخدمات التي تقدمها مبادرة مسك الخدمية، للمواطنين السعوديين، مشيرًا إلى أن مساعداتها وصلت إلى 9 آلاف طالب.

وقال العساكر وهو رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية‏، خلال استضافته في برنامج ”الليوان“، إن مسك تضم مدارس وجامعات وبرامج عديدة في الإدارة.

وأشار إلى أن بداية المبادرة كانت قبل 5 سنوات بإرسال 20 طالبًا للدراسة في محافل جامعية عالمية مثل هارفارد، ويقومون بالاختلاط ببيئات جامعية مختلفة، ويعتمد بعضها على إرسال الشباب للتدريب في أشهر الأكاديميات والجامعات العالمية، لضمان استمرارهم في المجال بعد عودتهم واستقطابهم لجهات ترعاهم.

وأكد العساكر أن ”بداية مسك كانت بمبالغ بسيطة، واليوم أصولها 3 مليارات ريال“، موضحًا أنها ”ليست ذراعًا سياسية، ولا تقوم بأي أعمال سياسية“.

وأضاف بدر العساكر: ”هناك فرص عديدة في المجتمع بشكل كبير، ونحن نعيش فترة تاريخية من عمر المملكة العربية السعودية، ويوجد فرص عديدة للشباب، وكل شاب قادر على أن يأخذ فرصته ويدرك النجاح“.