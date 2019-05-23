بدر العساكر يكشف بعضًا من أسرار ولي العهد السعودي وطباعه

خصص بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جزءًا من أول لقاء تلفزيوني له، يوم الأربعاء، ليكشف بعضًا من أسرار الأمير الشاب، وطريقة تعامله مع عائلته ومع فريق عمله.

وروى العساكر في برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ ويقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، بدايات علاقته بالأمير محمد بن سلمان في العام 2006، قبل أن تتطور علاقتهما ويصبح مدير مكتبه الخاص ورئيس مركز مبادرات ”مسك“ الخيرية التابع لولي العهد.

وقال العساكر في اللقاء، إن بن سلمان حرص في العامين 2015 و2016 بعد أن تولى والده سدة الحكم في البلاد، على أن يكون جل وقته للعمل ولم يكن يأخذ إجازات نهاية الأسبوع مركزًا على الإنتاجية وبناء قدرات شبابية سعودية“.

وأضاف أنه يداوم يوميًا في مكتبه من دون شماغ، وعنده روح بسيطة ومرح، لكنه صارم في مجال العمل المتعلق بإنجاز المهام، مضيفًا: ”مرح وبسيط، لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما صراحة“.

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معالي الأستاذ #بدر_العساكر يكشف لكم صفات قد لا تعرفونها عن سمو #ولي_العهد:

”مرح وبسيط، لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما صراحة!“#بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/PeQT9L65XI — الليوان (@Fealsora) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وأوضح أن الأمور تغيرت في العام 2017، إذ بدأت المهام تخف بسبب تفويض الصلاحيات لقيادات شابة من فريقه بدأت تظهر قدراتهم بعد تنمية مهاراتهم، ويعمل ما بين 11 و 12 ساعة في اليوم منذ ذلك الحين.

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معالي الأستاذ #بدر_العساكر موضحاً ساعات عمل وإنتاجية سمو #ولي_العهد منذ بداية تأسيس فريقه وبعد أن أعطى الصلاحيات للقادة الشباب من حوله.#بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/Sbrx9SBG0t — الليوان (@Fealsora) ٢٣ مايو ٢٠١٩

ووصف العساكر ولي العهد بأنه ”يؤمن بالفريق القوي والحوكمة القوية وخطة العمل الواضحة والهدف الواضح.. ويعمل لمستقبل مشرق لهذه الدولة“، مضيفًا أن أكثر ما يحرك عاطفته هم الشهداء ويراهم كأبناء ويتأثر جداً من فقدانهم“.

معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر

“أكثر ما يحرك عاطفة الأمير #محمد_بن_سلمان هم الشهداء ويراهم كأبناء ويتأثر جداً من فقدانهم” pic.twitter.com/qYayNIY2Hh — الليوان (@Fealsora) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وروى العساكر قصة عن صرامة بن سلمان مع تعليم أبنائه، وقال إن نجله الأمير الصغير سلمان، تأخر في أحد الأيام لمدة 10 دقائق عن موعد دوامه في المدرسة، ولم يتم السماح له بالدخول يومها، وعندما علم ولي العهد بذلك، قال لإدارة المدرسة لو أنكم سمحتم له بالدخول لحاسبتكم.

معالي الأستاذ #بدرالعساكرفيليوانالمديفر:

الأمير #محمد_بن_سلمان صارم في تعليم أبنائه، وهذه قصة من قصص حزمه وصرامته.. pic.twitter.com/3NJZdLHXmm — الليوان (@Fealsora) ٢٣ مايو ٢٠١٩

ويقود الأمير الثلاثيني خطة تغيير عملاقة في بلاده على كافة المستويات، وجرت في سنوات توليه ولاية العهد، تغييرات لم يكن حتى تخيلها ممكنًا، فيما لا يغيب اسمه عند الحديث عن السعودية في وسائل الإعلام العالمية التي تصفه بعضها بالقائد الفعلي للسعودية.