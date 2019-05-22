بالفيديو والصور.. ممرضة سعودية تستنجد بعد إحراق متعمد لسيارتها

بالفيديو والصور.. ممرضة سعودية تستنجد بعد إحراق متعمد لسيارتها

المصدر: المدينة المنورة – إرم نيوز

أثارت صرخات فتاة مستنجدةً بعد أن شبت النيران بشكل متعمَّد في سيارتها، غضبًا واسعًا بين المدونين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجاني.

ونشرت الفتاة التي تزعم أنها ممرضة سعودية من سكان المدينة المنورة، عدة مقاطع فيديو وصور لسيارتها خلال احتراقها وبعد إطفائها، حيث التهمت النيران كل شيء فيها.

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وثق مواطنة سعودية لحظة قيام شخص بحرق مركبتها أثناء توقفها أمام منزلها بالمدينة المنورة، وناشدت السيدة عبر حسابها على تويتر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدتها في معاقبة الفاعل. #إرم_نيوز #ksa #saudiarabia #SAUDI #photo #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #المدينة #المدينة_المنورة #سيارة #حريق #المدينةالمنورة #رجل_مرور #سوشيال_ميديا #socialmedia #vedio #حرق_سياره_ممرضه #حرق_سياره_امرأة_بالمدينة

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وتقول الممرضة إن من أقدم على حرق سيارتها أمام بيتها هو خصم لها، ولم يتم القبض عليه، مضيفةً أن الجاني أراد أن تصل النيران إلى بيتها الذي تقطن فيه برفقة أولادها.

ولم يصدر تعليق رسمي من شرطة المدينة المنورة حتى الآن حول حقيقة الحادثة ودوافعها، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتثير حوادث حرق السيارات مخاوف من أن تكون دوافعها مرتبطة بمعارضة السماح للنساء بقيادة السيارات وليس لدوافع أخرى، حيث إن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات تم تطبيقه منذ منتصف العام الماضي فقط بعد عقود من الحظر.

وسجلت السعودية أكثر من حادثة لحرق سيارات مملوكة لنساء لدوافع مختلفة، بينها الاعتراض على قيادتهن للسيارات، وهو موقف كانت تتبناه شريحة كبيرة من السعوديين.

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