بالفيديو والصور.. ممرضة سعودية تستنجد بعد إحراق متعمد لسيارتها

أثارت صرخات فتاة مستنجدةً بعد أن شبت النيران بشكل متعمَّد في سيارتها، غضبًا واسعًا بين المدونين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجاني.

ونشرت الفتاة التي تزعم أنها ممرضة سعودية من سكان المدينة المنورة، عدة مقاطع فيديو وصور لسيارتها خلال احتراقها وبعد إطفائها، حيث التهمت النيران كل شيء فيها.

انا بنت سعوديه من المدينه المنوره اعمل ممرضه تم حرق سيارتي عند بيتي من قبل خصم لي وهوا الان حر طليق ساعدووووووني @sabqqorg pic.twitter.com/OY3heC3LZX — Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019

وتقول الممرضة إن من أقدم على حرق سيارتها أمام بيتها هو خصم لها، ولم يتم القبض عليه، مضيفةً أن الجاني أراد أن تصل النيران إلى بيتها الذي تقطن فيه برفقة أولادها.

ولم يصدر تعليق رسمي من شرطة المدينة المنورة حتى الآن حول حقيقة الحادثة ودوافعها، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انا بنت سعوديه من المدينه المنوره اعمل ممرضه في القطاع الحكومي تم حرق سيارتي من قبل خصمي وهوا الان طليق لم يتم القبض عليه ارجوووكم ساعدوني @ajlnews pic.twitter.com/qLnZuf6klp — Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019

وتثير حوادث حرق السيارات مخاوف من أن تكون دوافعها مرتبطة بمعارضة السماح للنساء بقيادة السيارات وليس لدوافع أخرى، حيث إن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات تم تطبيقه منذ منتصف العام الماضي فقط بعد عقود من الحظر.

انا بنت سعوديه من المدينه المنوره اعمل ممرضه في القطاع الحكومي تم حرق سيارتي من قبل خصمي وهوا الان طليق لم يتم القبض عليه ارجوووكم ساعدوني @ajlnews pic.twitter.com/qLnZuf6klp — Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019

وسجلت السعودية أكثر من حادثة لحرق سيارات مملوكة لنساء لدوافع مختلفة، بينها الاعتراض على قيادتهن للسيارات، وهو موقف كانت تتبناه شريحة كبيرة من السعوديين.

الواحد يتعب ريال بريال عشان يجبلو سيارة خاصه فيه وفوق اني بنت كمان يحرقوها ليا؟ حسبي الله ونعم الوكيل #المدينة_المنورة #المدينة #حرقو_سيارتي pic.twitter.com/bUCxDepJ54 — حسبي الله (@helpyoursister1) May 22, 2019