بالفيديو والصور.. ممرضة سعودية تستنجد بعد إحراق متعمد لسيارتها

View this post on Instagram

وثق مواطنة سعودية لحظة قيام شخص بحرق مركبتها أثناء توقفها أمام منزلها بالمدينة المنورة، وناشدت السيدة عبر حسابها على تويتر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدتها في معاقبة الفاعل. #إرم_نيوز #ksa #saudiarabia #SAUDI #photo #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #المدينة #المدينة_المنورة #سيارة #حريق #المدينةالمنورة #رجل_مرور #سوشيال_ميديا #socialmedia #vedio #حرق_سياره_ممرضه #حرق_سياره_امرأة_بالمدينة