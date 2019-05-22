بالفيديو والصور.. ممرضة سعودية تستنجد بعد إحراق متعمد لسيارتها

أثارت صرخات فتاة مستنجدةً بعد أن شبت النيران بشكل متعمَّد في سيارتها، غضبًا واسعًا بين المدونين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجاني.
ونشرت الفتاة التي تزعم أنها ممرضة سعودية من سكان المدينة المنورة، عدة مقاطع فيديو وصور لسيارتها خلال احتراقها وبعد إطفائها، حيث التهمت النيران كل شيء فيها.
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وثق مواطنة سعودية لحظة قيام شخص بحرق مركبتها أثناء توقفها أمام منزلها بالمدينة المنورة، وناشدت السيدة عبر حسابها على تويتر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدتها في معاقبة الفاعل. #إرم_نيوز #ksa #saudiarabia #SAUDI #photo #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #المدينة #المدينة_المنورة #سيارة #حريق #المدينةالمنورة #رجل_مرور #سوشيال_ميديا #socialmedia #vedio #حرق_سياره_ممرضه #حرق_سياره_امرأة_بالمدينة
انا بنت سعوديه من المدينه المنوره اعمل ممرضه تم حرق سيارتي عند بيتي من قبل خصم لي وهوا الان حر طليق ساعدووووووني @sabqqorg pic.twitter.com/OY3heC3LZX
— Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019
وتقول الممرضة إن من أقدم على حرق سيارتها أمام بيتها هو خصم لها، ولم يتم القبض عليه، مضيفةً أن الجاني أراد أن تصل النيران إلى بيتها الذي تقطن فيه برفقة أولادها.
ياولي العهد سيدي محمد بن سلمان ساعدني @ajlnews pic.twitter.com/KyDHvsioa0
— Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019
ولم يصدر تعليق رسمي من شرطة المدينة المنورة حتى الآن حول حقيقة الحادثة ودوافعها، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انا بنت سعوديه من المدينه المنوره اعمل ممرضه في القطاع الحكومي تم حرق سيارتي من قبل خصمي وهوا الان طليق لم يتم القبض عليه ارجوووكم ساعدوني @ajlnews pic.twitter.com/qLnZuf6klp
— Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019
وتثير حوادث حرق السيارات مخاوف من أن تكون دوافعها مرتبطة بمعارضة السماح للنساء بقيادة السيارات وليس لدوافع أخرى، حيث إن قرار السماح للنساء بقيادة السيارات تم تطبيقه منذ منتصف العام الماضي فقط بعد عقود من الحظر.
انا بنت سعوديه من المدينه المنوره اعمل ممرضه في القطاع الحكومي تم حرق سيارتي من قبل خصمي وهوا الان طليق لم يتم القبض عليه ارجوووكم ساعدوني @ajlnews pic.twitter.com/qLnZuf6klp
— Dodi.lazoord (@dodi_lazoord) May 22, 2019
وسجلت السعودية أكثر من حادثة لحرق سيارات مملوكة لنساء لدوافع مختلفة، بينها الاعتراض على قيادتهن للسيارات، وهو موقف كانت تتبناه شريحة كبيرة من السعوديين.
@MojKsa حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/1719P8UlzI
— حسبي الله (@helpyoursister1) May 22, 2019
الواحد يتعب ريال بريال عشان يجبلو سيارة خاصه فيه وفوق اني بنت كمان يحرقوها ليا؟ حسبي الله ونعم الوكيل #المدينة_المنورة #المدينة #حرقو_سيارتي pic.twitter.com/bUCxDepJ54
— حسبي الله (@helpyoursister1) May 22, 2019
انا في قضية بلغت عن شخص آذاني، دام وصل لبيتي وسيارتي كيف مايوصلي ياجماعة #حرقو_سيارتي #المدينه_المنورة #المدينة
انا عندي عيال وام ساعدوني pic.twitter.com/73rPf7jgT1
— حسبي الله (@helpyoursister1) May 22, 2019