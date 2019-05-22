بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي يتحدث تلفزيونيًّا للمرة الأولى

يستضيف البرنامج السعودي ”ليوان المديفر“ على قناة ”روتانا خليجية“، اليوم الأربعاء عند منتصف الليل (بتوقيت السعودية)، مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، بدر العساكر.

وأعلنت قناة ”روتانا خليجية“ عبر حسابها في ”تويتر“ عن استضافة ”العساكر“ عبر شاشتها، إذ يعد هذا الظهور هو الأول لبدر العساكر عبر قناة تلفزيونية.

وتسلم بدر بن محمد بن عساكر منصبه كمدير مكتب الأمير محمد بن سلمان في الـ 20 من يوليو/تموز 2017.

ويتطلع السعوديون إلى التعرف عن قرب على شخصية العساكر، كما يتوقون لحديث يكشف لهم المزيد عن الأمير محمد بن سلمان.

وكتب النشط بمواقع التواصل الاجتماعي محمد الموسى: ”سيكون لقاءً ممتعًا، وفيه محاور كثيرة عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟ بيكون ممتع لو سمعنا المزيد من معالي بدر العساكر.“