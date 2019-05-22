السعودية.. طريقة تحديد المستحقين للمنازل المجانية في برنامج جود الإسكان

تأمل الأسر السعودية ضعيفة القدرة الشرائية، أن يسهم برنامج إسكان خيري جديد أطلقته الرياض لتوفير منازل مجانية للشرائح المجتمعية الأشد حاجةً، في إنهاء معاناتهم مع إيجاد منازل للعيش فيها، لكنهم يترقبون طريقة تحديد المستحقين.

وبدأ برنامج ”جود الإسكان“ عمله بجمع مبلغ مالي كبير، إذ تبرع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ونجله الأمير محمد، بمبلغ 150 مليون ريال، فيما تلقى تبرعات مالية أخرى فاقت الـ 40 مليون ريال خلال 24 ساعة فقط، وما زال مستمراً في استقبال التبرعات وفقاً لآلية عمله.

ويتكفل برنامج ”جود الإسكان“ بسداد الإيجار لـ ”الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية ويكون عقد الإيجار مسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجز عن الوفاء بمبلغ الإيجار“.

كما يوفر البرنامج منازل مجانية للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويقول القائمون على البرنامج الخيري، إنه يتم التحقق من الاحتياج ميدانياً من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة برنامج ”جودالإسكان“ ثم يتم التحقق من الاحتياج إلكترونيا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ”ضعف القدرة المادية“ ثم يتم إعلان الاحتياج للمساهمين في المنصة.

ويعرف البرنامج ”ضعيف القدرة المادية“ بأنه الشخص الذي لا يُمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس والمواصلات.

كما يحدد البرنامج ”معيار ضعيف القدرة المادية“ من خلال مجموعة من المتغيرات التي ”تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة والتي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص , والمعيار يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى خمس أبعاد وهي الاقتصادي والديموغرافي والسكني والاجتماعي والصحي“.

ويحتوي كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي، يحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له ويعتبر الشخص ضعيف قدرة مالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60٪ أو أقل.

وحدد البرنامج ”مكونات معيار جود لضعف القدرة المادية“، بـ ”البعد“ وهو عامل رئيسي مؤثر على القدرة المالية، ويتم قياس البعد من خلال مجموعة متغيرات وهناك خمسة أبعاد في المعيار.

وتشمل المكونات أيضاً ”المتغيرات“ وهي العناصر التي تستخدم لقياس درجة الشخص في البعد ولكل متغير هناك عدة فئات من الإجابات، و ”فئات الإجابات والدرجات“ وهي الخيارات المختلفة التي يمكن من خلالها قياس درجة الشخص في المتغير.

كما تشمل المكونات ”أوزان المتغيرات“ وهي كل متغير له وزن بالنسبة للبعد يؤثر على الدرجة النهائية للبعد، ومجموع أوزان متغيرات كل بعد تساوي 100%، و ”أوزان البعد“ وهي كل بعد له وزن يؤثر على الدرجة النهائية للقدرة المالية، ومجموع أوزان الأبعاد تساوي 100%.

منصة #جود_الإسكان هي منصة إلكترونية قائمة على مفهوم التمويل الجماعي، تهدف إلى تسهيل وصول المساهمات الخيرية السكنية للأسر الأشد حاجة المستحقين للدعم، وزيادة التكاتف الاجتماعي لدى أفراد المجتمع. pic.twitter.com/VWQScRcjAp — منصة جود الإسكان (@joodeskan) May 20, 2019

ووصف متخصصون في مجال العمل الخيري، إطلاق منصة برنامج ”جود الإسكان“ بأنها عملية حوكمة للقطاع الخيري يتم من خلالها ربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني بعد التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل دعم المساهمين لهم.