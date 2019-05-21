تعليقًا على استهداف مكة.. الأمم المتحدة: استهداف المواقع الدينية يستحق الإدانة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك اليوم الثلاثاء، إن استهداف المنشآت المدنية، بما فيها المواقع الدينية؛ ”أمر يستحق الإدانة“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، تعليقًا على إعلان السعودية اعتراض صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي نحو مكة المكرمة.

وأضاف دوغريك: ”نحن قلقون للغاية من إطلاق الصواريخ وتسيير الطائرات دون طيار نحو أهداف مدنية“.

وتابع أن تلك الأحداث ”تؤكد ضرورة دعم جميع الأطراف للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة“.

واعترض الدفاع الجوي السعودي أمس الإثنين صاروخيْن باليستيين حوثيين؛ الأول في سماء مدينة الطائف، وكان متجهًا إلى مكة المكرمة، والآخر في مدينة جدة، غرب المملكة.