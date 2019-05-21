طائرة حوثية مسيّرة تحاول استهداف منشأة بنجران السعودية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن فجر اليوم الثلاثاء إن طائرة مسيرة تحمل متفجرات تابعة للحوثيين، حاولت استهداف منشأة مدنية في نجران.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.
وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين.
وأضاف: ”ستكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.