اعتراض صاروخين فوق الطائف‎ وجدة (فيديو)

قال سكان محليون ووسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران.

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن أحد الصاروخين كان يستهدف مدينة مكة المكرمة.

أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه

اللهم احفظ المملكة وولاة أمرها وشعبها وجنودها الأبطال من كل غادر وحاقد

????????????????????????????????????????#الطايف_الان #السعودية pic.twitter.com/EEP7wNbcCk — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ووجدت دعوات لعدم بث أي صور أو مقاطع فيديو أو نشر معلومات حول مكان سقوط الصاروخ، استجابة لافتة من قبل السكان، خشية استفادة الميليشيات الحوثية منها.

اخواني واخواتي ابناء الشعب السعودي المخلص الوفي العظيم ، لا تساعدوا العدو بنشركم لمواقع الصواريخ المسقطة من الدفاع الجوي التي اطلقها اذناب ايران الحوثيين حتى لا تنبهوا العدو الخائب المدحور عن المواقع والاحداثيات وابشركم ان الطائف بخير واهله بخير وهم اهل الخير دائماً #الطايف_الان — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ولم يصدر تأكيد رسمي سعودي للمعلومات المتداولة حول الصاروخين ونتائج الهجوم.