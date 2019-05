اعتراض صاروخين فوق الطائف‎ وجدة (فيديو)

View this post on Instagram

قال سكان محليون ووسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة. ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران. #الرياض #الطائف #جدة #مكة_المكرمة #الطايف_الآن #السعودية #جدة_الآن #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين #شكرا_الدفاع_الجوي