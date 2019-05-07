عائض القرني يروي لأول مرة أسرار علاقته بقطر وموقفه من الإخوان وتركيا وإيران (فيديو)

كشف الداعية السعودي المعروف، عائض القرني، أسرار علاقته السابقة بدولة قطر، وموقفه من جماعة الإخوان المسلمين وتركيا وإيران، في حوار تلفزيوني غير مسبوق لأشهر الدعاة المستقلين عن المؤسسة الرسمية في المملكة والعالم الإسلامي.

وقال القرني، في حديثه لأولى حلقات برنامج ”الليوان“ الذي بثته قناة ”روتانا خليجية“، إن علاقته بقطر تعود لما قبل عشرين عامًا، وكان يومها موقوفًا بقرار رسمي سعودي عن النشاط الدعوي، عندما حاول وزير الأوقاف القطري آنذاك، عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني، لقاءه في الرياض.

وروى القرني لمقدم البرنامج، الإعلامي عبدالله المديفر، تفاصيل تلك الحقبة بالقول إن تجربته تلك مع الدوحة انتهت باكتشافه التآمر القطري على بلاده، ليتوقف ويتوجه بالاعتذار لدولته التي قبلت اعتذاره، على حد وصفه.

وقال القرني إن محاولة وزير الأوقاف القطري حينها كانت تستهدف ضمه لقطر، كون الدوحة ترحب بالمعارضين السعوديين وتمنحهم الجنسيات والأموال، بقدر ابتعادهم ومناهضتهم لبلادهم.

وأشار لظهوره على قناة ”الجزيرة“ القطرية قبل سنوات، والذي شبهه بظهور أي سعودي آخر من فنانين ولاعبي كرة قدم وفئات أخرى، كون العلاقات بين الرياض والدوحة كانت طبيعية، قبل أن يقرر التوقف عن الظهور بعدما ”سقطت ورقة التوت“، على حد وصفه.

وروى القرني سرًا عن اتصال أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني به، إبان أحداث أيلول وظهوره يومها في برنامج ”الشريعة والحياة“ الذي تبثه ”الجزيرة“، وقال إن ذلك الاتصال كان يستهدف تشجيعه على لصق تهمة الإرهاب بالسعودية.

ووصف القرني قناة ”الجزيرة“ بـ ”مسيلمة الكذاب“، وقال إنها تدعم الديمقراطية والحريات في كل مكان إلا في قطر، عازيًا موقف قطر بمحاولتها استهداف بلاده السعودية إلى ”حسد من عند أنفسهم“.

وقال القرني إن علاقته المالية مع دولة قطر كانت وفق عقود عمل بصفته داعية معروفًا يمتلك ملايين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا لوجود كثيرين مثله دون أن يسميهم، لكنه استدرك بالقول ”لما تكشفت الأمور ذهبت لدولتي السعودية واعتذرت وقبلت الاعتذار.. ما كنت أعرف أنهم يتآمرون. الآن اتضح أنهم يتآمرون مع الإخوان وإردوغان علينا..“.

سؤال صريح للدكتور #عائض_القرني:

هناك كلام أنك أحد من يأخذون رواتب شهرية ثابتة وأعطيات متفرقة من حكومة #قطر حتى تكون ضمن المشروع القطري؟#عائض_القرني_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/XRy8pDhYiQ — الليوان (@Fealsora) May 6, 2019

وقال القرني إن حديثه في البرنامج صريح بشكل كامل، ”هذه ليلة تاريخية..القيادة مستهدفة والشعب مستهدف، ثلاثة خطوط حمراء: الإسلام والوطن والقيادة.. ما عاد فيه منطقة رمادية، والحياد خيانة.. أنا سيف من سيوف الدولة وكسرت الغمد.. مبيتين لنا النية ومستهدفين بلدنا مع الإخوان وإردوغان وإيران“.

وأضاف ”اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 (نونات).. نون طالبان، نون إيران، نون إردوغان، نون الإخوان، نون حزب الشيطان“.

د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر

اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 "نونات"..

نون طالبان

نون طهران

نون إردوجان

نون الإخوان

نون حزب الشيطان..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/H7Fjk2JjPf — الليوان (@Fealsora) May 6, 2019

وعن جماعة الإخوان المسلمين، قال القرني إنها ”خالفت الكتاب والسنة في مسائل.. في العقيدة لا يدعون للتوحيد.. قالها من هم أفضل مني، بن باز والألباني.. وتركوا الأضرحة وانغمسوا في الحاكمية وتركوا التوحيد.. أناديهم بالمراجعة والاعتذار من الشعوب.. في السعودية لا مكان للإخوان“.

ووجد حديث القرني ردود فعل واسعة فور بث الحلقة، ومن المرجح أن ترد مزيد من ردود الفعل بالنظر لشهرة القرني وإجاباته الصريحة عن أسئلة حساسة تتسم أجوبة علماء الدين بشكل عام حولها بالمراوغة، لا سيما موقفهم من جماعات الإسلام السياسي.