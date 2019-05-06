أمير سعودي بارز يعزز دعوات مقاطعة المنتجات التركية (فيديو)

عزز أمير سعودي بارز دعوات مواطني بلاده لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على ما يعتبرونه عداء من أنقرة للمملكة واستهدافًا لها من خلال تسييس قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي مقطع فيديو متداول يرفض أمير منطقة الرياض‎، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شرب كوب من القهوة قدمه له أحدهم، عندما علم أن ما بداخله قهوة تركية.

وظهر الأمير في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ وهو جالس داخل سيارة، فيما يقدم إليه أحدهم كوبا من القهوة.

وبدا الأمير وهو يتفحص ما بداخل الكوب ثم سأل عن القهوة، فقيل له إنها قهوة ”محمد أفندي من تركيا“ فقال الأمير ”أوه محمد أفندي“ ثم أعاد الكوب ولم يشربه.

ولم يتضح على الفور متى صور الفيديو غير أنه لقي تفاعلاً لافتًا من قبل السعوديين.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود على حسابه في تويتر ”أنا كمواطن سعودي اعلنها من اليوم مقاطع كل منتج من تركيا أو كُتب عليه تركيا أو حتى مر بجمارك تركيا“.

لا ابو محمد افندي على اللي خلفوه..

عطونا المهيله المضبوطه قهوة ابوي وجدي..

انا كمواطن سعودي اعلنها من اليوم مقاطع كل منتج من تركيا او كُتب عليه تركيا او حتى مر بجمارك تركيا ،

لحد ما تعدل سياستها معنا وتعتدل وتنزل الناس منازلها وفي الاساس لا احنا ولا حكومتنا في حاجتها هي ومنتجاتها pic.twitter.com/5zNi4pzr44 — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) May 6, 2019

وعلق علي آل عبدالوهاب على مقطع الفيديو قائلاً “ مقاطعة تركيا بكل مافيه اعتبره واجب على كل مسلم..“.