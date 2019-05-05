في خطابه بحلول رمضان.. الملك سلمان يدعو للحفاظ على قيم ”الوسطية والاعتدال“

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن بلاده كانت ولا تزال ”تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال“ التي يدعو إليها الإسلام.

جاء ذلك خلال كلمة للملك، وجهها إلى السعوديين والمسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال الملك سلمان، إن بلاده ”أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية وكل ما يسهم في نشر الدين الإسلامي بعيدا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية“.

وأكد أن السعودية ”كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية“.

وأعلنت معظم دول الخليج أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. بينما قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون الثلاثاء، بسبب ”عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان“ بحسب وكالة الأنباء العمانية.