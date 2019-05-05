ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية.. والإمارات تعلن الاثنين أول أيام الشهر الفضيل

أعلنت المراصد الفلكية في السعودية، مساء اليوم الأحد، عن رؤية هلال شهر رمضان، وبذلك سيكون يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة عند إعلان المحكمة العليا.

وتوثق المحكمة العليا السعودية من مرصد تمير شهادة الرائي متعب البرغش وشقيقة ابراهيم البرغش في رؤية هلال شهر رمضان.

وأعنلت لجنة تحري هلال شهر رمضان في الإمارات أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن غدا الاثنين هو أول أيام الشهر الفضيل، في حين أعلنت سلطنة عمان أن الثلاثاء غرة رمضان بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

وأعلنت يوم أمس كل من الكويت والعراق ولبنان واليمن أن الاثنين سيكون غرة الشهر الفضيل.