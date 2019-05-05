تحديد 6 ساعات دوام رمضان في القطاع الخاص بالسعودية وسط تشكيك بالتزام المنشآت

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، عدد ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك الذي يحل يوم غد الإثنين، بست ساعات فقط وسط تشكيك واسع من العاملين بالتزام منشآتهم.

وقالت الوزارة في توضيح لها: ”عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص تبلغ 6 ساعات في اليوم، وتدعو الوزارة المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقًا لنظام العمل“.

عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص تبلغ 6 ساعات في اليوم، وتدعوا الوزارة المنشآت إلى الإلتزام بذلك وفقاً لنظام العمل.

تقبل الله من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) May 5, 2019

ولم تورد الوزارة في توضيحها وجود عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بساعات الدوام تلك، بينما انهالت عليها الاستفسارات والشكاوى من عاملين في القطاع الخاص عن عدم التزام منشآتهم بساعات العمل في رمضان وخارجه.

ووفقًا لإحصائيات محلية، يبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 9.47 مليون مشتغل غالبيتهم من الوافدين الأجانب المنتمين لمختلف الجنسيات، إذ يبلغ عدد السعوديين بينهم نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص.

وكانت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، قد حددت الأسبوع الماضي أوقات العمل في مؤسسات القطاع العام خلال شهر رمضان المبارك، بخمس ساعات يوميًّا فقط، تبدأ في العاشرة صباحًا وينتهي في الثالثة مساءً، كما حددت الوزارة موعد بدء إجازة عيد الفطر، بحيث تبدأ يوم الـ25 من شهر رمضان.

ويعمل في القطاع العام الحكومي نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب، ويمنح كل منهم إجازة مدتها 36 يومًا في السنة دون اقتطاع أو إيقاف أجره في الإجازة.

وتشرف وزارة الخدمة المدنية على تنظيم وظائف القطاع العام وساعات عمل وإجازات العاملين فيه فقط، فيما تكون ساعات العمل أطول في القطاع الخاص وإجازاته أقل، ومتوسط مرتباته متدنيًّا مقارنة بالقطاع الحكومي.