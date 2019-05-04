شاهد لحظة القبض على شخصين اعتديا بالضرب والطعن على آخر في مكة المكرمة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، القبض على شخصين كانا قد اعتديا بالضرب والطعن على آخر، بطريق الساحل في مكة المكرمة.

وقد ظهرت الأجهزة الأمنية في فيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تباشر عملية القبض على الشخصين، بعد توقيف سيارتهما التي كانا يستقلانها في أحد الشوارع العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية، فتحت تحقيقًا بمقطع فيديو متداول، ظهر فيه شابان يعتديان بالضرب والطعن على آخر، على طريق الساحل بالمنطقة الخضراء في مكة المكرمة.

وقالت مصادر محلية إن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في قضية اعتداء شابين على آخر بطلقة نارية في قدمه، وتسديد أكثر من 9 طعنات، والضرب بعصا بعد سقوطه على الأرض، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان.