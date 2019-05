الأمن السعودي يحقق بقضية اعتداء على شاب بالضرب والطعن في مكة المكرمة (فيديو)

View this post on Instagram

فيديو متداول لاعتداء شابين بالضرب والطعن تجاه شخص في طريق الساحل بمكة المكرمة، وتحقق الجهات الأمنية في الواقعة. . . #إرم_نيوز #اعتداء #ضرب #مكة #السعودية #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#ksa #saudiarabia