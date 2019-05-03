الأمن السعودي يحقق بقضية اعتداء على شاب بالضرب والطعن في مكة المكرمة (فيديو)

فتحت الأجهزة الأمنية السعودية، يوم الجمعة، تحقيقًا في مقطع فيديو متداول ظهر فيه شابان يعتديان بالضرب والطعن على آخر على طريق الساحل في المنطقة الخضراء في منطقة مكة المكرمة.

وقالت مصادر إن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في قضية اعتداء شابين على آخر بطلقة نارية في قدمه، وتسديد أكثر من 9 طعنات، والضرب بعصا بعد سقوطه على الأرض على طريق الساحل في منطقة الخضراء قبل أن يلوذا بالفرار من المكان، بحسب موقع ”سبق“ المحلي .

وأضافت المصادر أن كوادر الهلال الأحمر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية قامت بنقل المعتدى عليه إلى المستشفى، واصفة إصابته بـ“البالغة“ .

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوجود شخص مصاب بطلق ناري في قدمه وعليه آثار عدة طعنات في كتفه الأيسر قرب الطريق الساحل في منطقة الخضراء في مكة المكرمة، حيث تم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.