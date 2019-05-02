السفير الأمريكي الجديد جون أبي زيد يصل السعودية

وصل جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، الخميس، إلى الرياض، لتسلم مهام منصبه.

وأفادت صحيفة ”الرياض“ السعودية، بوصول أبي زيد، إلى الرياض الخميس لتسلم مهام منصبه.

ونقلت الصحيفة عن السفير الأمريكي قوله عقب وصوله: ”يشرفني للغاية أن أعمل في هذا المنصب، وأتطلع إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الوثيقة والمهمة بين بلدينا“.

وأضاف: ”تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معًا كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية“.

وبقي منصب السفير الأمريكي لدى الرياض شاغرًا منذ أن غادره جوزيف ويستفال في يناير/ كانون الثاني 2017.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، رشح ترامب، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرًا لبلاده لدى السعودية، قبل أن يصدق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على القرار الشهر الماضي.

وأبي زيد، من أصول لبنانية، وتولى وفق بيان سابق للبيت الأبيض، عدة مناصب عسكرية سابقة من بينها قيادة القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق (2003)، وقيادة القيادة الأمريكية الوسطى في الفترة من 2003 إلى 2007.

كما كان مديرًا لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية ”ويست بوينت“ العسكرية، وفق ذات المصدر.