افتتاح أول أكاديمية طيران عالمية في السعودية (صور)

افتتحت في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، أول أكاديمية طيران عالمية بمقرها الرسمي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للطيران ”طيران“، خلال كلمته في حفل الافتتاح: ”إنه تم إنشاء الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها تدريبًا عالميًا وفق أعلى المعايير الدولية بما يتواءم مع أهداف الوطن المستقبلية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائه“.

وأضاف الأمير سلطان أن ”الأكاديمية تهدف أيضًا إلى تعزيز اقتصاد الوطن ودعمه بكوادر وطنية في مجال صناعة الطيران على أعلى المستويات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية في هذا المجال“، مؤكدًا أن ”المملكة تواصل مسيرة البناء والتطوير في مختلف المجالات وخاصة الطيران، من خلال استكمال المطارات ودعم البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية“.

وأشار إلى أن السعودية تمتلك اليوم أكبر المطارات، وطائرات النقل والبضائع، وتستضيف أهم مؤتمرات وملتقيات الطيران العالمية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“.

بدوره قال المدير العام لـ ”طيران“، الكابتن محمد السبيعي: ”إن الأكاديميّة ستقوم بتدريب 1,650 متدربًا سنويًا، منهم 1,200 متدرّبًا في صيانة الطائرات و450 طيارًا، مما يجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط“.

وأضاف أن ”الدراسة التي قامت بها الأكاديمية تقدر حاجة قطاع الطيران في المملكة بما يقارب 8,800 طيار و11,700 فني صيانة طائرات في القطاع المدني والعسكري خلال السبع سنوات القادمة“.

يشار إلى أن الأكاديمية أنشئت بمبادرة وطنية يرأسها الأمير سلطان بن سلمان بمساهمة مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين على مستوى السعودية، ممثلين في نادي الطيران السعودي، وشركة أرامكو السعودية، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامّة للتدريب التقني والمهني، والخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.