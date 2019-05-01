5 ساعات عمل فقط لموظفي السعودية في شهر رمضان

حددت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، اليوم الأربعاء، أوقات العمل في مؤسسات القطاع العام خلال شهر رمضان المبارك، بخمس ساعات يوميًّا فقط.

وقالت الوزارة، إن الدوام في شهر رمضان سيبدأ في العاشرة صباحًا وينتهي في الثالثة مساءً، كما حددت الوزارة موعد بدء إجازة عيد الفطر، بحيث تبدأ يوم الـ25 من شهر رمضان.

ويعمل في القطاع العام الحكومي نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب، ويمنح كل منهم إجازة مدتها 36 يومًا في السنة دون اقتطاع أو إيقاف أجره في الإجازة.

أوقات العمل في شهر #رمضان الكريم

جعله الله شهر خير وبركة عليكم، ووفّقنا لصيامه وقيامه ???????? pic.twitter.com/5y5dZwOu7y — وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMCS) May 1, 2019

وتشرف وزارة الخدمة المدنية على تنظيم وظائف القطاع العام وساعات عمل وإجازات العاملين فيه فقط، فيما تكون ساعات العمل أطول في القطاع الخاص وإجازاته أقل، ومتوسط مرتباته متدنيًّا مقارنة بالقطاع الحكومي.

ووفقًا لإحصائيات محلية، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص البالغ 9.47 مليون مشتغل غالبيتهم من الوافدين الأجانب المنتمين لمختلف الجنسيات.