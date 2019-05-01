إصابة طالب سعودي في إطلاق نار بجامعة ”شارلوت“ الأمريكية

إصابة طالب سعودي في إطلاق نار بجامعة ”شارلوت“ الأمريكية

المصدر: فريق التحرير

أصيب طالب سعودي بجامعة ”شارلوت“ الأمريكية برصاصة في قدمه إثر حادثة إطلاق نار داخل حرم الجامعة الواقعة في ولاية ”نورث كارولينا“.

وقالت تقارير أمريكية إن إطلاق النار كان عشوائيًا وإن الطالب السعودي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة، فيما أسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

وذكر متحدث باسم الجامعة أنه ”تم الإبلاغ عن طلقات في مبنى كينيدي بالجامعة عند السادسة مساء من يوم أمس الثلاثاء، وتم إغلاق المدرسة“.

وأضاف أن إطلاق النار كان عشوائيًا ولم يكن شخص مستهدفًا في العملية، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف الجاني من ِ قَبل السلطات الأمنية.

يذكر أن الجاني أمريكي الجنسية، ويدعى تريستان أندرو تيريل، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

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