الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني (صور وفيديو)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني وأعضاء المجلس، في قصر اليمامة بالرياض بحضور كبار مسؤولي الدولة السعودية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فقد أكد البركاني في كلمة ألقاها خلال اللقاء شكره للدور السعودي في دعم اليمن وآخره التعاون لاستئناف أعمال البرلمان في سيئون بحضرموت مؤخرًا، بعد انقطاع دام أربع سنوات بسبب الحرب.

وأكد أن هذه الخطوة ”مثلت إنجازًا تاريخيًا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية، بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام“.

وتطرق البركاني- بحسب الوكالة- إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مشيرًا إلى ”دور عاصفة الحزم وإعادة الأمل لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران“.

كما طالب البركاني التحالف باستمرار دعم اليمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، حتى تتحرر من ”براثن الميليشيا الحوثية“.