بالفيديو.. هكذا تعاملت أسرة سعودية مع ابنتها بعد حملها سفاحا

روت ‏نزيلة دار الرعاية السعودية ”وديان“، تفاصيل مؤلمة لما تعرضت إليه؛ بسبب حملها سفاحا.

وقالت وديان خلال لقائها على برنامج اتجاهات بقناة خليجية، إن أسرتها حينما علمت بالخبر ظلوا يضربونها في بطنها، وقام والدها ”بدعسها“ في بطنها حتى يسقط جنينها.

وأضافت أن أسرتها سلمتها للشرطة بعد أن فشلوا في القضاء على حملها، وسجنت عامًا وهي حامل.

وأشارت وديان إلى أن والدها رفض أن يستلمها من الشرطة، فحولوها على دار الرعاية لأنها كانت دون هوية ودون أي أوراق.

وأوضحت أن دار الرعاية والشرطة طلبوا منها التنازل عن الولد، وهو في بطنها وتركه للدولة لكنها رفضت التخلي عن ابنها.

وبينت أن والد الطفل سعودي، وتخلى عنها بعد وقوعها في هذه الأزمة الأخلاقية.

نزيلة دار الرعاية "وديان"

أسرتي سلمتني للشرطة بعد أن فشلوا في القضاء على حملي، وسجنت عاما وأنا حامل، وطلبوا مني التنازل عن الولد وهو في بطني وتركه للدولة…#اتجاهات_خليجيه_روتانا@nadinealbdear pic.twitter.com/SIqi4yIXIQ — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 28, 2019