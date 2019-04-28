العاصوف 2.. أول دراما سعودية تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي

كشف الفنان السعودي ناصر القصبي، وقناة ”إم بي سي“ التلفزيونية، عن أن الجزء الثاني من المسلسل السعودي ”العاصوف“، سيعرج في حلقاته التي ستعرض في شهر رمضان المقبل، على حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في العام 1979.

وفي مقطع فيديو قصير يروج لمسلسل ”العاصوف 2″، اختارت القناة، وبطل المسلسل القصبي، عنوان ”القصة الكاملة“ لمشاهد بسيطة ظهر فيها مصلون بمشاهد تمثيلية يحملون السلاح من توابيت مخصصة لنقل الموتى في إشارة لكون المسلسل سيتناول تفاصيل الاقتحام الدامي الشهير.

المكان: الحرم الشريف

الزمان: ٢٠ نوفمبر ١٩٧٩

الحدث: ما لم يكن في الحسبان! القصة الكاملة… #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/A2wvx45O0m — MBC1 (@mbc1) April 26, 2019

وشدَّ الكشف عن محتوى جانب من ”العاصوف 2“ ردود فعل واسعة، كان الترقب واضحاً فيها عند كثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي، لرؤية الحادثة من خلال مسلسل بدلاً مما هو معروف عنها في التقارير الإخبارية والبرامج التاريخية الوثائقية.

وقال الكاتب السعودي رجا ساير المطيري في تعليق على وجهة الجزء الثاني من ”العاصوف“ ”#العاصوف أول تصوير لحادثة جهيمان في تاريخ الدراما السعودية. كل الشوق لرؤية كيف سيتناول #ناصر_القصبي هذه الجريمة الإرهابية“.

#العاصوف أول تصوير لحادثة جهيمان في تاريخ الدراما السعودية. كل الشوق لرؤية كيف سيتناول #ناصر_القصبي هذه الجريمة الإرهابية. https://t.co/bzNt3FeqQM — رجا ساير المطيري (@Rjasair) April 27, 2019

ووقعت حادثة اقتحام الحرم المكي يوم ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٩، أي قبل 40 عاماً، إذ اقتحم نحو ٢٠٠ رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لـ ”الجماعة السلفية المحتسبة“، الحرم المكي فجراً وسيطروا عليه بقوة السلاح، معلنين عن ظهور ”المهدي المنتظر“.

ونجحت السلطات السعودية في السيطرة على الوضع في الحرم الذي احتجز فيه آلاف المصلين، بعد نحو أسبوعين، لتنتهي تلك الحادثة بمقتل غالبية المهاجمين والقبض على الباقين منهم ومن ثم إعدامهم، بجانب سقوط قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمصلين.

ومسلسل ”العاصوف“ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل، عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب) ومن إخراج السوري المثنى صبح، ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يعرف بالصحوة الدينية التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.

وعرض الجزء الأول من المسلسل في رمضان الماضي، فيما يعتزم منتجوه تصوير خمسة أجزاء تتناول حقبة تاريخية متسلسلة ينقسم السعوديون في نظرتهم لها.

وعرض المسلسل في جزئه الأول عدة أفكار عبر مشاهد متفرقة، منها بعض مظاهر الخيانة الزوجية، حيث يقيم بطل المسلسل بشخصية ”خالد“ علاقة مع جارته المتزوجة، كما تضع امرأة مولودًا جديدًا على باب المسجد، في إشارة إلى أن الطفل ثمرة علاقة محرمة.

ويقول معارضو المسلسل إنه ”يشوه تاريخ المملكة ويظهرها في صورة مغايرة لما كانت عليه، فيما يرد الفريق المعجب بالمسلسل بأنه يتحدث عن مكان جغرافي محدد في منطقة الرياض ولا يشمل كل المملكة الشاسعة.

وكان القصبي قد قال العام الماضي معلقاً على الجدل الذي تسبب به مسلسله قائلاً ”العاصوف تطرق لتفاصيل في المجتمع السعودي لم يتطرق لها أحد من قبل.. اللعب صار على المكشوف بالعهد الجديد للسعودية، ولم يعد هناك مكان للتشدد الذي قاد البلاد إلى الموت والكوارث ولم يعد من الممكن أن نخجل أو نتأقلم مع مجموعة ذهبت بنا إلى كوارث“.