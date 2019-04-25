بالأسماء.. مقتل 6 خبراء بمشروع ”مسام“ السعودي لنزع الألغام في انفجار بتعز اليمنية

قُتل 6 خبراء ألغام بالمشروع السعودي لنزع الألغام باليمن، وأصيب سائق مرافق، يوم الخميس؛ إثر انفجار بمخزن للألغام، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح مشروع ”مسام“ السعودي لنزع الألغام في اليمن، عبر موقعه الإلكتروني، أن ”6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام، قتلوا يوم الخميس، في مدينة المخا بتعز، بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف“.

وأضاف أن ”سائق الفريق 30 مسام، أصيب بجروح خطيرة“، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها مما أدى إلى تدميره.

وذكر موقع مسام أن ضحايا الانفجار هم:

عبد الباقي محمد حسن محمد، (قائد الفريق 26 مسام).

النازع طلال محمد أحمد الجندي، (عضو الفريق 26).

نبيل محمد صالح سعيد، (عامل قذائف بالفريق 30 مسام).

رشيد كريف حسين، (عامل قذائف بالفريق 30).

أحمد محمد سعيد علي، (دعم طبي بالفريق 26).

عادل ثابت شائع، (وهو سائق الفريق 26 مسام).