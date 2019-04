رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية في الرياض (فيديو وصور)

View this post on Instagram

سعوديون يقدمون على تمثيل رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية التقليدية في بهو أحد فنادق العاصمة الرياض، مع دمج رقصة الدحية المحلية، وتبين أن الرقصة كانت ضمن فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا، بحسب المخرج حمود عودة الشمري. . #إرم_نيوز #السعودية #هاكا #الرياض #الدحه_الهاكا_النيوزيلندية #نيوزلندا#NewZealandAttack #haka #riyadh#أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #ksa#saudiarabia #trends