هذا ما كشفته المخالفات المرورية عن ”إرهابيي“ الزلفي بالسعودية

أظهر السجل المروري لعناصر خلية الزلفي الإرهابية، البالغ عددهم 17 متورطًا، ارتكابهم 268 مخالفة مرورية غير مدفوعة بقيمة 163300 ريال سعودي (43.5 ألف دولار) ، وفق ما أوردته صحيفة عكاظ.

وتشير هذه المخالفات المرورية إلى النية المسبقة لتنفيذ هجمات انتحارية خاصة من قبل أعضاء الخلية الذين تم القبض عليهم، حيث أظهرت البيانات ارتكاب اثنين منهم مخالفات مرورية كبيرة، ما يرجح أنهما كانا يستعدان لتنفيذ الهجوم الموالي.

فقد أظهر السجل المروري للخلية ممن تم القبض عليهم أن عبدالرحمن بن حمود الحمود كان الأكثر ارتكابًا للمخالفات المرورية بعدد 88 مخالفة بقيمة 43800 ريال، يليه فيصل بن محمد الخضير بـ87 مخالفة بقيمة 72900 ريال، وصايل بن صالح بن زيد العليق بعدد 14 مخالفة مرورية بقيمة 4200 ريال.

أما منفذو العملية الأولى الذين تم قتلهم خلال تصدي الأمن لمحاولتهم الفاشلة، فقد احتل عبدالله إبراهيم محمد المنصور المرتبة الأعلى من حيث عدد المخالفات، حيث سجل بحقه 43 مخالفة غير مدفوعة بقيمة 23700 ريال، فيما ارتكب عبدالله حمود محمد الحمود 16 مخالفة مرورية بقيمة 11500 ريال، وارتكب سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد مخالفة مرورية واحدة بقيمة 900 ريال، وشقيقه سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد 4 مخالفات بقيمة 750 ريالًا.

كما أظهر السجل التزام 6 من الموقوفين بالنظام المروري وعدم ارتكابهم أي مخالفات مرورية وهم عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور، وعبدالرحمن بن عبدالله الداود، وعبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، ومحمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، وعبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت، وزيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي.