سائح سعودي يروي تجربة سرقته الغريبة في تركيا (فيديو)

روى سائح سعودي تجربة سرقته الغريبة أثناء تواجده في أحد المراكز التجارية بتركيا.

وقال السائح أبو عبدالمجيد خلال مداخلة له على برنامج ”يا هلا“ بقناة خليجية، إنه زار أكثر من ٣٠ دولة على مدار ٣٥ عاما سياحة، وفي العام الماضي ذهب للسياحة في تركيا لأول مرة، وأثناء دخوله مركزا تجاريا كانت توجد ماكينة تفتيش عند المدخل مثل التي توجد في المطارات.

وأضاف قائلا: عندما قمت بوضع الحقيبة على الماكينة لفحصها فلم تخرج رغم تواجد رجال الأمن وكاميرات المراقبة، مشيرا إلى أنه حينما تحدث مع المسؤولين لفحص الكاميرات رفضوا ذلك، وأبلغوه بالذهاب للشرطة.

وتابع: حينما ذهبت للشرطة جلست حتى الساعة ١٢ ليلا، وكان التعامل سيئا معه عندما أعطاهم جواز سفره وعلموا أنه سعودي.

وقال الخبير الأمنين الدكتور أحمد الأنصاري، إن تركيا أصبحت من أخطر الدول على المواطن السعودي هذه الأيام، إذ أعلن وزير خارجيتها صراحة أنهم سوف يستهدفون السائح السعودي.