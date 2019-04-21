داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على المبنى الأمني في الرياض

أعلن تنظيم داعش المتشدد، مسؤوليته عن الهجوم على المبنى الأمني شمال غرب العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم، مساء الأحد:“منفذو الهجوم على مقر أمن الدولة في مدينة الزلفي شمال غرب الرياض من مقاتلي الدولة الإسلامية“.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قد ذكرت في وقت سابق، أن السلطات قتلت 4 مسلحين لدى إحباطها هجومًا على مركز للمباحث في الزلفي، وهي مدينة صغيرة تبعد 250 كيلومترًا شمال غرب الرياض.

وقال خبراء أمنيون في السعودية، إن إحباط هجوم الزلفي يكشف ”تفوق المملكة في مجال الأمن الداخلي على دول سبقتنا في ذلك، وهو ما أذهل العالم“.

وأكد الباحث الأمني السعودي الدكتور محمد الهدلاء، أن ”إحباط العملية الإرهابية في الزلفي وقبل أيام في المنطقة الشرقية يعد عملًا نوعيًا يُضاف لسجل الإنجازات والبطولات التابع لوزارة الداخلية، ورجال أمن الدولة الذين يؤكدون من خلاله أنهم عازمون على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات هؤلاء الخوارج الذين يسعون إلى النيل من الأمن والاستقرار، وإحباطها“.

وقلّت الهجمات الإرهابية في السعودية بشكل تدريجي منذ سنوات مع نجاح أجهزة الأمن في تصفية كثير من المطلوبين أو القبض عليهم، وقلما تشهد الهجمات أو العمليات الأمنية سقوط قتلى في صفوف رجال الأمن.