”أمن الدولة“ السعودي يكشف تفاصيل ”هجوم الزلفي“

”أمن الدولة“ السعودي يكشف تفاصيل ”هجوم الزلفي“

المصدر: إرم نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إحباط عمل ”إرهابي“ استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، التابعة لمنطقة الرياض.

وفي وقت سابق اليوم تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر هجومًا على مركز مباحث الزلفي، حيث سقط قتلى قيل إنهم منفذو الهجوم.

 وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية،  قال المتحدث، إن ”الجهات الأمنية تصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم 4 إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة“.

وأضاف المتحدث، أن ”الأجهزة الأمنية المختصة، ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم“، مؤكدا على أنه ”سيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات“.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين، وأحدهم داخل سيارة صغيرة من نوع ”تويوتا كامري“، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم، بينما تظهر جثتان ممدتان أمام ما يبدو أنه بوابة المركز، وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم.

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