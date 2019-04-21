اللحظات الأولى لهجوم ”الزلفي“ وسط السعودية (فيديو)

بثت حسابات سعودية مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى عقب إحباط هجوم إرهابي على مركز أمني في الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومترًا إلى الشمال من العاصمة السعودية الرياض.

وأسفر الهجوم عن مقتل المهاجمين وعددهم 4 دون تسجيل إصابات في صفوف رجال الأمن.

وتظهر المقاطع إطلاق رجل أمن بزي تقليدي النارعلى المهاجمين، فيما أظهرت مقاطع أخرى جثث المهاجمين الذين بدا أنهم ملثمون ومعهم العديد من الحقائب ربما كانت تحمل مواد متفجرة.

ففي أحد المقاطع تظهر جثتان ممدتان خارج سيارة من نوع ”تويوتا كامري“ التي يبدو أنها استخدمت في الهجوم، بينما تظهر جثة أخرى داخلها وهي متوقفة على ما يبدو أمام بوابة المركز الذي قالت حسابات سعودية إنه تابع للمباحث، فيما قالت أخرى إنه تابع لرئاسة أمن الدولة.

وفي مقطع آخر تظهر جثة رابعة ممدة، كما شوهدت مسدسات صغيرة في موقع الهجوم، ما يشير إلى أنها كانت بأيدي المهاجمين.