هجوم ”إرهابي“ على مركز مباحث الزلفي وسط السعودية (فيديو)

تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر ”هجومًا إرهابيًّا“ على مركز مباحث الزلفي وهي محافظة تابعة لمنطقة الرياض وسط المملكة العربية السعودية.

ويقع مركز الشرطة في الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومترًا إلى الشمال من الرياض.

وحسب حسابات سعودية فإن ”الهجوم الإرهابي“ كان يستهدف مقر رئاسة أمن الدولة بالزلفي، ولله الحمد تمكن الأبطال من التصدي للمهاجمين وقتلهم.

ووفقًا لمقاطع الفيديو المتداولة فقد قتِل ”الإرهابيون“ المهاجمون وعددهم 3 على الأقل.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين، وأحدهم داخل سيارة صغيرة من نوع ”تويوتا كامري“، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم، بينما تظهر جثتان ممدتان أمام ما يبدو أنه بوابة المركز، وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم، ما يرجح أنها كانت تحوي متفجرات.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ نشر هذا المقاطع نظرًا للمشاهد الصادمة.