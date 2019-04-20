الكويت تفتح تحقيقًا في وفاة عسكري سعودي بالقوات الخاصة‎

فتحت الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة في الكويت، تحقيقاً في وفاة العريف محمد عبد الله العنزي، الذي توفي يوم السبت أثناء أداء واجبه في إدارة عمليات الأمن والحراسات.

وتوفي العريف العنزي وهو من الجنسية السعودية أثناء قيامه بمهام عمله في موقع حراسة المعسكر بإدارة عمليات الأمن والحراسات بعد سقوط باب حديدي على رأسه، وفقاً لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وقال مصدر أمني إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من قبل عناصر القوات الخاصة أفادوا فيه بأن أحد زملائهم تعرض لإصابة بليغة بعد سقوط باب حديدي على رأسه، وقد تم إسعاف المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأضاف المصدر أنه تم إحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وكيفية حدوثها.

ونعت وزارة الداخلية في وقت سابق العريف العنزي متقدمةً لأسرته بالتعازي وداعيةً له بالرحمة والمغفرة.

وشهدت الكويت خلال العام الماضي أربع حالات وفاة للطلبة الضباط تمت مباشرة التحقيق فيها من قِبل الجهات المختصة بعد ما أثارته من استياء من قِبل مواطنين ونواب لتكرار حالات الوفاة.