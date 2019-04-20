سمية الناصر: المجتمع السعودي ينقصه إسقاط الولاية(فيديو)

قالت الدكتورة السعودية سمية الناصر إن ما ينقص المجتمع السعودي هذه الأيام هو إسقاط الولاية عن المرأة، وذلك في إطار حديثها عما تشهده السعودية من انفتاح حاليًا ضمن برنامج حواري يقدمه مذيع كويتي شهير.
وتوصف سمية الناصر بأنها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وبأنها سيدة أعمال، وكاتبة، ومتحدثة، ومدربة تنمية ذاتية، وهي مقيمة في أمريكا منذ العام 2016.
د. #سمية_الناصر: ما ينقص المجتمع السعودي.. #إسقاط_الولاية
اللقاء الكامل https://t.co/Wm5z4iL8zM @sumayah369@Solo_AlRashed #قناة_atv pic.twitter.com/iz6cPnYzsj
— atv Kuwait ???????? (@atvkw) April 19, 2019
وأضافت في لقاء مع برنامج (The plane ) الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد عبر قناة atv الكويتية ”إنها كاملة لا تحتاج إلى أحد“ ردًا على مقولة أن الزوج هو النصف الثاني للزوجة.
صالح الراشد: زوجك نصفك الثاني .. سمية الناصر: انا كاملة ما احتاج الى احد
اللقاء الكامل https://t.co/Wm5z4iL8zM @sumayah369@Solo_AlRashed #قناة_atv pic.twitter.com/b6R9c0ltn9
— atv Kuwait ???????? (@atvkw) April 19, 2019
وأكدت الناصر أنها خلعت الحجاب، وعند سؤالها عن السبب قالت: ”لا أنت ولا المشاهدين.. راح تتحملون الإجابة“؟!!
د. #سمية_الناصر عن سبب خلعها للحجاب: لا انت ولا المشاهدين.. راح تتحملون الاجابة؟!!
اللقاء الكامل https://t.co/Wm5z4iL8zM @sumayah369@Solo_AlRashed pic.twitter.com/lOqoJUROAS
— atv Kuwait ???????? (@atvkw) April 19, 2019
وأثارت تعليقات الناصر ردودًا واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة من مواطنيها السعوديين.
وكتب حساب بتويتر باسم روان آل الشيخ: ”الكتابه سميه الناصر كنت أظن انها شخص ناضج و عقليه مثقفه بلقائها ببرنامج صالح الراشد اثبتت انها ٠ ثقافه ٠ اطلاع ٠ كاريزما ٠ ردود.“
الكتابه سميه الناصر كنت أظن انها شخص ناضح و عقليه مثقفه بلقائها ببرنامج صالح الراشد اثبتت انها ٠ ثقافه ٠ اطلاع ٠ كاريزما ٠ ردود
— روان آل الشيخ (@r__shk) April 19, 2019
وعلق آخر: ”سمية الناصر في اللقاء فضحت نفسها لا اطلاع ولا ثقافة ولا حتى تعرف تصف كلمتين جنب بعض انصحها بترك المقابلات والتفرغ بالمطبخ.“
سمية الناصر في اللقاء فضحت نفسها لا اطلاع ولا ثقافة ولا حتى تعرف تصف كلمتين جنب بعض انصحها بترك المقابلات والتفرغ بالمطبخ ????
— SA.Meshal ♍️ (@sultapasha__) April 19, 2019