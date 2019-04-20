سمية الناصر: المجتمع السعودي ينقصه إسقاط الولاية(فيديو)

قالت الدكتورة السعودية سمية الناصر إن ما ينقص المجتمع السعودي هذه الأيام هو إسقاط الولاية عن المرأة، وذلك في إطار حديثها عما تشهده السعودية من انفتاح حاليًا ضمن برنامج حواري يقدمه مذيع كويتي شهير.

وتوصف سمية الناصر بأنها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وبأنها سيدة أعمال، وكاتبة، ومتحدثة، ومدربة تنمية ذاتية، وهي مقيمة في أمريكا منذ العام 2016.

وأضافت في لقاء مع برنامج (The plane ) الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد عبر قناة atv الكويتية ”إنها كاملة لا تحتاج إلى أحد“ ردًا على مقولة أن الزوج هو النصف الثاني للزوجة.

وأكدت الناصر أنها خلعت الحجاب، وعند سؤالها عن السبب قالت: ”لا أنت ولا المشاهدين.. راح تتحملون الإجابة“؟!!

وأثارت تعليقات الناصر ردودًا واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة من مواطنيها السعوديين.

وكتب حساب بتويتر باسم روان آل الشيخ: ”الكتابه سميه الناصر كنت أظن انها شخص ناضج و عقليه مثقفه بلقائها ببرنامج صالح الراشد اثبتت انها ٠ ثقافه ٠ اطلاع ٠ كاريزما ٠ ردود.“

الكتابه سميه الناصر كنت أظن انها شخص ناضح و عقليه مثقفه بلقائها ببرنامج صالح الراشد اثبتت انها ٠ ثقافه ٠ اطلاع ٠ كاريزما ٠ ردود — روان آل الشيخ (@r__shk) April 19, 2019

وعلق آخر: ”سمية الناصر في اللقاء فضحت نفسها لا اطلاع ولا ثقافة ولا حتى تعرف تصف كلمتين جنب بعض انصحها بترك المقابلات والتفرغ بالمطبخ.“