محمد بن سلمان يبحث مع عبدالمهدي المستجدات في المنطقة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يوم الخميس، في الرياض.

وذكرت كالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين بحثا العلاقات السعودية العراقية، وعددًا من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة أنهما بحثا أيضًا ”مستجدات الأوضاع في المنطقة، واستعرضا جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، كما تم بحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين“.

وكان عبدالمهدي التقى الأربعاء الملك سلمان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الملك سلمان، على ضرورة ”تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات“.

من جانبه، أكد عبدالمهدي ”اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق“.