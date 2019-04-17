العراق والسعودية يوقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم (صور)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الأربعاء، عن توقيع العراق والسعودية (13) اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين الجانبين.

وذكر المكتب في بيان، أنه ”بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، العراق والسعودية يوقعان ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات“.

ووصل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرياض في مستهل زيارته السعودية، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، زيارة إلى السعودية على رأس وفد ”ضخم“ يضم أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًّا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص في زيارة تستمر يومين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن ”الوفد سيوقع خلال زيارته التي سيلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان ، 13 اتفاقية، ستكون أبرزها في قطاعي الأمن والطاقة، خاصة فيما يتعلق بتزويد العراق بنسبة مهمة من حاجته للتيار الكهربائي“.