السعودية.. تأجيل محاكمة لجين الهذلول

أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة الأربعاء من محاكمة ناشطات معروفات محليًا بـ“عملاء السفارات“ بحسب مسؤولين.

وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم توقيفهن في أيار/مايو العام الماضي.

وقام رجال شرطة في المحكمة الأربعاء بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين إنه تم تأجيل الجلسة. دون أن يعلن بعد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.

والناشطات متهمات بـ“النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة“، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقًا بأنهن ”خائنات“ و“عميلات سفارات“.

وتنفي الحكومة السعودية أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.

وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتا عن 3 من الناشطات، هن المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.

وقال مصدر سعودي مطلع حينها لـ“إرم نيوز“ إن الإفراج المؤقت عن 3 موقوفات ”يكشف أن الحقوق القضائية مكفولة للمتابعين، وسيجري الإفراج عن من تثبتت براءته منهم، فيما سيعاقب المدانون حسب النظم والضوابط الخاصة بالمملكة، دون أي اعتبار لمواقف خارجية نظرًا لأن هذه المسألة شأن داخلي بحت“، على حد قوله.