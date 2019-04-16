تتضمن غرامات على المخالفين.. السعودية تستعد لتطبيق لائحة الذوق العام

بدأت السعودية استعداداتها لتطبيق لائحة الذوق العام في الأماكن العامة، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن تم إقرارها رسمياً من قبل مجلس الوزراء السعودي، متضمنة فرض غرامات مالية على مرتدي الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، وقائمة محظورات أخرى.

وأقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة الأسبوع الماضي بعد أن تم التصويت لصالحها في مجلس الوزراء، لكن تطبيقها بشكل فعلي سيكون بعد ثلاثين يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.

وبدأت الاستعدادات لتطبيق اللائحة بنشر النيابة العامة السعودية تعريفاً بها، وتحذير سكان المملكة من مواطنين ومقيمين من مخالفتها، ومواجهة غرامة المخالفة، ومضاعفتها في حال التكرار، فيما يخوض مدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي في نقاشات موسعة حول التجربة الجديدة.

ونشرت النيابة العامة السعودية، الثلاثاء، رسماً توضيحياً تضمن تعريفاً بلائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها، مشيرةً إلى أن تعريف الذوق العام وفقها هو مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وأضافت النيابة أن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، هي وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورة أو أشكال أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل مالم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية، وعدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وحددت النيابة العامة الأماكن العامة، بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، والأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والمتاحف والمسارح و دور السنيما والملاعب ودور العرض، المنشات الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والأندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.

وبينت النيابة العامة أن الجهات المعنية بتطبيق أحكام اللائحة هي جهات الضبط الإداري، على أنيتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق ”جدول“، يعد لهذا الغرض، ويصدر بقرار من، وزیر الداخلية، فيما يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية.

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات المترتبة على مخالفة أي من الأحكام الواردة في اللائحة، هي غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال (1300 دولار)، ومضاعفة مقدار الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

أخي المواطن…أخي المقيم…

كُن واعياً بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٠٤ / ٠٨ /١٤٤٠ هـ.#النيابة_العامة pic.twitter.com/WA2YQUTBH7 — النيابة العامة (@bip_ksa) April 16, 2019

وزاد نشر النيابة العامة تعريفاً باللائحة من نقاشات السعوديين والمقيمين حولها، وسط آراء متعددة، بينها من يشكك بالقدرة على تطبيق اللائحة بالفعل، وبين من يدعو لتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة بشكل مكثف لرصد المخالفين، وبين من يطلب التعريف باللائحة بعدة لغات كي يتاح للمقيمين الأجانب الاطلاع عليها.

لن يتم تطبيقه مادام لاتوجد كامرات مثل كاميرات ساهر

رمي الأكل بالشارع أو تركه عالأرض بعد ذهابهم قالوا هناك غرامة من رمان

لكن لاتطبق نرى الكثير يرمي زبالته بالشارع أويتركها عالأرض لعدم تفعيل صارم للعقوبات — memo (@MemoMem000) April 16, 2019

حبذا ترجمتها باللغه الانجليزيه او اشعار سفارات الجاليات المقيمه ليتم تنبيهم كما تفعل سفاراتنا في اي بلد لاحترام لوائح البلد المقصود… لان شوهد مناظر لبعض المقيمين الغير ناطقين بالعربيه في وطننا الغالي تنافي الذوق العام — إبتسام السعيد (@ibtesam_alsaeed) April 16, 2019

وتقول وسائل إعلام محلية إنّ بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات في الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.

كما تشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.