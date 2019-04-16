”أوبر“ تطلق خاصية ”تفضيل الراكبات“ للسائقات في السعودية

أعلنت شركة سيارات التوصيل عبر التطبيقات ”أوبر”، اليوم الثلاثاء، إطلاق ”خاصية تفضيل الراكبات“، المخصصة للسائقات السعوديات في المملكة، تمكنهن من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق.

وحسب بيان للشركة، تعد الخاصية الجديدة في السعودية، هي الأولى من نوعها عالميًا في الدول التي تعمل بها الشركة.

وكانت الشركة أطلقت الميزة، لفترة تجريبية خلال العام الماضي، وتم دمجها اليوم كميزة متكاملة حصرية للسائقات في المملكة، بعد الإقبال الكبير الذي حظيت به.

وسمحت السعودية للمواطنات بقيادة السيارات برخصة رسمية اعتبارًا من 24 حزيران / يونيو 2018، تنفيذًا لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 أيلول/سبتمبر 2017.

وحسب بيان اليوم، أظهرت أبحاث أوبر في شباط/ فبراير 2018، أن ما يقارب 31 بالمئة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، أبدين اهتمامًا بالقيادة كفرصة لكسب الأرباح.

وفي دراسة أخرى أجرتها مؤخرًا الشركة، وجدت أن 74 بالمئة من النساء اللواتي من المحتمل أن يصبحن سائقات وشملتهن الدراسة، أبدين اهتمامًا بنقل الراكبات الإناث فقط.