رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض

وصل رئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​عادل عبد المهدي​، إلى مدينة الرياض في مستهل زيارته ​السعودية​، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء، زيارة إلى السعودية على رأس وفد ”ضخم“ يضم أكثر من 11 وزيرًا، و68 مسؤولًا حكوميًّا، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص في زيارة تستمر يومين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن ”الوفد سيوقع خلال زيارته التي سيلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان ، 13 اتفاقية، سيكون أبرزها في قطاعي الأمن والطاقة، وخاصة فيما يتعلق بتزويد العراق بنسبة مهمة من حاجته للتيار الكهربائي“.