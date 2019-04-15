الجبير يعلن انعقاد أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

أعلن عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو المجلس الوطني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، انعقاد أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“ معقبًا إن إعلان انعقاد المجلس ”عزز مسيرة الشراكة والتنسيق بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات“.

وأضاف:“ العلاقات بين المملكة والإمارات متميزة بتطابق الرؤى والتشاور والتنسيق المستمر، وتعتبر أنموذجًا للشراكة بين الأشقاء“.

2- العلاقات بين #المملكة و #الإمارات متميزة بتطابق الرؤى والتشاور والتنسيق المستمر، وتعتبر أنموذجاً للشراكة بين الأشقاء — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) April 15, 2019

ويأتي الاجتماع لمتابعة سير مستجدات المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.

ويشمل الاجتماع ضمن أجندته مناقشة واقتراح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مبادرات ومشاريع جديدة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية.

وتهدف اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وذلك للوقوف على سير العمل في المشاريع المشتركة ومتابعة عمل الفرق في مختلف القطاعات.