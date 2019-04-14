الأكاديمي المعاق يروي واقعة منعه من السفر.. والخطوط السعودية ترد (فيديو)‎

روى الأكاديمي السعودي وجدي وزان، من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاصيل واقعة منعه من السفر من قبل الخطوط السعودية، بعد حالة الغضب العارم التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا وتعاطفًا معه.

كانت البداية بعدما ظهر وجدي في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على ”تويتر“ من داخل مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، قال فيه إنه يعتذر عن المشاركة في معرض ومؤتمر التعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم في العاصمة الرياض لعدم السماح له بالسفر بدعوى عدم وجود مرافق له.

وقال وجدي في مداخلة له على برنامج ”معالي المواطن“ مع الإعلامي علي العلياني، إنه يسافر على الخطوط السعودية طوال الوقت وهذه أول مرة يحدث معه ذلك، مشيرًا إلى أنه اندهش من السبب وهو وجوب شخص معه لمساعدته، قائلًا إن كل ما احتاجه هو شخص يضعه على كرسي الطائرة حتى وصوله خلال الرحلة القصيرة.

من جانبه علّق مساعد مدير الخطوط السعودية فهد باهديله على واقعة وجدي، قائلًا إن الخطوط السعودية توفر العديد من المزايا والمساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة ولن نتهاون مع أي شخص يريد السفر والسلامة هي الجزء الأساسي للحفاظ على حياة المسافرين.

وأضاف: ”هناك قوانين وأنظمة عالمية لسفر ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنص على أهمية هذه الأنظمة للحفاظ على سلامتهم، والهدف أن نتقدم ونجلس معهم للتفاهم ولتسهيل السفر لهم“.

وتابع: ”القوانين دائمًا موجودة ولكن دائمًا يتم تحديثها ونحن نحرص على تنفيذ هذه القوانين حفاظًا على سلامة الجميع“.

وكانت حالة من الغضب العارم قد سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية بعد منع شركة طيران سفر الأكاديمي المعاق.